In Gran Bretagna, una catena di supermercati ha deciso di adottare misure per proteggere gli sgombri, una specie di pesce molto presente nelle acque locali. La scelta riguarda specificamente le modalità di approvvigionamento e vendita di questi prodotti ittici. Questa iniziativa ha attirato l’attenzione su come la grande distribuzione possa influenzare la tutela delle specie marine.

Nel panorama della grande distribuzione britannica si è verificata una svolta significativa che ha acceso i riflettori sulla salute dei nostri mari. Waitrose, nota catena di supermercati del Regno Unito, ha ufficializzato la decisione di interrompere la vendita di sgombro fresco e in scatola proveniente da fonti non certificate. Questa iniziativa, la prima nel suo genere per un rivenditore di tali dimensioni, nasce dalla necessità impellente di contrastare il fenomeno della pesca intensiva che sta decimando le popolazioni di questo pesce nell’Atlantico nord-orientale. La scelta di Waitrose non è casuale, ma risponde ai dati preoccupanti diffusi dalla Marine Conservation Society (MCS). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nel Regno Unito c’è una catena di supermercati che protegge gli sgombri (ecco perché)

