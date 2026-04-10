174º anniversario Polizia di Stato Toni Purcaro DEKRA Italia | La Polizia Stradale ha un ruolo fondamentale nella mobilità quotidiana

Il 174° anniversario della Polizia di Stato viene celebrato quest'anno con un focus sulla Polizia Stradale, che svolge un ruolo chiave nella gestione della mobilità giornaliera. Toni Purcaro di DEKRA Italia ha sottolineato l’importanza di questa forza di polizia nel garantire la sicurezza sulle strade e nel monitorare il rispetto delle norme di circolazione. La ricorrenza si inserisce in un momento di riflessione sul lavoro quotidiano degli agenti e sulla tutela degli utenti della strada.

“Il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato rappresenta un momento importante per riconoscere il valore del lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia, e in particolare della Polizia Stradale, presidio imprescindibile per la sicurezza dei cittadini oltre che per il corretto funzionamento della mobilità nel nostro Paese”. Lo ha dichiarato in una nota Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia, in occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “La Polizia Stradale costituisce un punto di riferimento essenziale per la prevenzione, il controllo del territorio e la diffusione della cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 174º anniversario Polizia di Stato, Toni Purcaro (DEKRA Italia): “La Polizia Stradale ha un ruolo fondamentale nella mobilità quotidiana" VIDEO I La polizia di Stato festeggia il 174esimo anniversario con il tema “La polizia che guarda al futuro”Nella giornata di venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale... La Polizia di Stato celebra il 174°anniversarioIn Piazza del Popolo a Roma la cerimonia alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi e del presidente del Senato La Russa. Temi più discussi: Pisa - 174° Anniversario della Polizia di Stato; Festa della Polizia, 174º anniversario: diretta speciale di Antenna Sud da Puglia, Basilicata e Roma; Oggi la Polizia di Stato celebra il 174º anniversario della sua fondazione; Napoli la Polizia festeggia in piazza | tra storia e lotta alla violenza. Celebrato il 174º anniversario di fondazione della Polizia. Bilancio dell’attività del 2025Nella mattinata di oggi, venerdì, Verbania ha ospitato le celebrazioni per il 174º anniversario di fondazione della Polizia di Stato. La festa era divisa in due momenti principali. Alle 9.30 nel corti ... ecorisveglio.it La Polizia di Stato celebra 174 anni di storia, il questore Nicolì: La sicurezza si costruisce insiemeAl ChorusLife la celebrazione per l'anniversario della Polizia di Stato: una mattinata scandita da riflessioni, interventi delle autorità e la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono disti ... bergamonews.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com