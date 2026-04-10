15enne arrestato su un campo da calcio nel Comasco | era evaso dalla comunità in cui trovava per rapina

Un ragazzo di 15 anni, agli arresti domiciliari in una comunità nel Comasco, è stato arrestato dopo essere evaso più volte. L'adolescente era accusato di aver partecipato a una rapina violenta e, durante una fuga, è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio. L'episodio è avvenuto su un campo da calcio della zona.

Agli arresti domiciliari in una comunità del Comasco, con l'accusa di aver preso parte a una violenta rapina, un ragazzo di 15 anni sarebbe evaso più volte finché non è stato riconosciuto da un carabiniere fuori servizio e arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dalla fuga sui tetti alla cattura sotto al letto, giovane evaso da una comunità e arrestatoGià in passato era riuscito a evitare la cattura con una rocambolesca fuga sui tetti, ma questa volta i carabinieri avevano circondato l’edificio in... Maxi investimento nel Comasco: oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcioUn investimento da oltre un milione di euro per trasformare il campo da calcio a 11 di proprietà comunale.