Dalla fuga sui tetti alla cattura sotto al letto giovane evaso da una comunità e arrestato

Un giovane evaso da una comunità è stato arrestato dopo un breve inseguimento. In passato era riuscito a fuggire sui tetti durante un tentativo di cattura, ma questa volta i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato sotto al letto, in un appartamento circondato. La scena si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che era riuscito a sottrarsi alla cattura in precedenza.

Già in passato era riuscito a evitare la cattura con una rocambolesca fuga sui tetti, ma questa volta i carabinieri avevano circondato l'edificio in cui sospettavano che si nascondesse. Un 27enne palermitano, evaso da una comunità di Salemi e irreperibile ormai da diverse settimane, è stato arrestato a Carini e portato in carcere dai militari dell'Arma che gli stavano dando la caccia sulla scorta di un provvedimento di ricerca per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. A coordinare le operazioni di ricerca sono stati i carabinieri della stazione di Carini che avevano studiato vari scenari alternativi.