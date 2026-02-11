10eLotto vincono 59 mila euro nella stessa fortunata ricevitoria vicino a Monza

Un giocatore ha portato a casa 59 mila euro nella stessa ricevitoria di Sesto San Giovanni, vicino a Monza. È successo martedì, nel concorso del 10 febbraio. La fortuna ha sorriso a chi ha scelto di tentare la sorte in viale Ercole Marelli, dove i clienti sono ormai abituati a sperare in grandi vincite. La ricevitoria è in fermento, e i presenti sperano che questa vincita possa portare ulteriori colpi di fortuna.

Esultano i giocatori della ricevitoria in viale Ercole Marelli a Sesto San Giovanni dove, come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 10 febbraio sono stati vinti 59 mila euro.La ricevitoria fortunataNello specifico all'interno della ricevitoria un 4 Oro ha regalato 45mila euro a un.

Tre giocatori di Sesto San Giovanni vincono contemporaneamente al 10eLotto, tutti nella stessa via.

