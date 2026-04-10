10 aprile 1944 quando Bagnaia si ritrovò sotto le bombe Quindici morti | chi erano

Il 10 aprile 1944, durante la mattina di Pasquetta, Bagnaia fu colpita da un bombardamento aereo. Nell’attacco morirono quindici persone, tra cui uomini, donne e bambini. L’evento rappresenta uno dei momenti più tragici vissuti dalla comunità locale durante la seconda guerra mondiale. La giornata è ricordata come una delle pagine più nere della storia della provincia, segnando profondamente la memoria collettiva della zona.

Il 10 aprile 1944 la guerra piombò su Bagnaia dal cielo proprio durante la mattina di Pasquetta, trasformando il Lunedì dell'Angelo in una delle pagine più buie della storia della provincia. Alle 10 l'incursione di tredici aerei anglo-americani seminò il panico tra le vie della frazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feritiStriscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. Kharkiv sotto le bombe russe, cinque morti nella notte. Zelensky teme l’offensiva di primaveraLa guerra tra Russia e Ucraina torna a colpire duramente le città dell’est del Paese.