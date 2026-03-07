Kharkiv sotto le bombe russe cinque morti nella notte Zelensky teme l’offensiva di primavera

Nella notte, la regione di Kharkiv è stata colpita da nuovi bombardamenti russi, che hanno causato cinque vittime. L’allerta aerea si è estesa su quasi tutto il territorio ucraino. Il presidente del paese ha espresso preoccupazione per un possibile aumento delle offensive durante la primavera. La guerra tra Russia e Ucraina continua a provocare danni e vittime nelle città dell’est del Paese.

La guerra tra Russia e Ucraina torna a colpire duramente le città dell'est del Paese. Nella notte nuovi bombardamenti russi hanno colpito la regione di Kharkiv, mentre su quasi tutto il territorio ucraino è scattata l'allerta aerea. Il bilancio più pesante arriva proprio dalla seconda città del Paese, dove un attacco contro edifici residenziali ha provocato vittime e distruzione. Nel frattempo il presidente Volodymyr Zelensky avverte che il Cremlino starebbe preparando una nuova offensiva di primavera, mentre sullo sfondo si intrecciano anche le tensioni crescenti tra Mosca, Iran e Stati Uniti. Secondo le autorità locali ucraine, i raid russi su Kharkiv hanno provocato almeno cinque morti e dieci feriti.

Ucraina sotto attacco, bombe russe su Kiev e Kharkiv: migliaia di persone al buio e senza riscaldamento

Quello che accade in Iran riguarda anche Kyiv. Il messaggio di Zelensky e la notte sotto le bombe

