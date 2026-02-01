La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe Decine di morti e feriti
Gaza torna sotto le bombe dopo una breve tregua. Le esplosioni hanno fatto decine di vittime e feriti, riportando la città ai momenti più difficili degli ultimi due anni di conflitto. Le forze israeliane continuano a colpire, senza pietà, mentre la popolazione cerca di trovare rifugio e riprendersi dal caos. La situazione resta molto tesa e difficile da prevedere.
Striscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. Israele invece ha mandato i bombardieri. Bambini tra le vittime Striscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. Israele invece ha mandato i bombardieri. Bambini tra le vittime Le bombe hanno ucciso, ferito, distrutto, riportando Gaza ai giorni più bui dei due anni di offensiva militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023. Almeno 32 palestinesi, tra cui bambini, sono stati fatti a pezzi dalle esplosioni o sono morti sotto le macerie degli edifici colpiti. La Protezione civile ha riferito anche di decine di feriti: alcuni sono in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Trump attaccherà l'Iran Il 9 ottobre 2025, dopo la finta pace di Trump a Gaza, dissi, ospite di Del Debbio su Rete 4, che Trump aveva l’urgenza di fermare il bombardamento a tappeto di Gaza (anche) per preparare un attacco contro l’Iran. Delmastro mi insole - facebook.com facebook
#Gaza, 70mila (fake) o 70 morti: Israele comunque è considerato colpevole. L’Idf non ha mai ammesso nulla di @iurimariaprado x.com
