la finta tregua riporta gaza sotto le bombe decine di morti e feriti

Gaza torna sotto le bombe dopo una breve tregua. Le esplosioni hanno fatto decine di vittime e feriti, riportando la città ai momenti più difficili degli ultimi due anni di conflitto. Le forze israeliane continuano a colpire, senza pietà, mentre la popolazione cerca di trovare rifugio e riprendersi dal caos. La situazione resta molto tesa e difficile da prevedere.

Striscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. Israele invece ha mandato i bombardieri. Bambini tra le vittime Striscia di sangue La Striscia era in attesa della riapertura del valico di Rafah. Israele invece ha mandato i bombardieri. Bambini tra le vittime Le bombe hanno ucciso, ferito, distrutto, riportando Gaza ai giorni più bui dei due anni di offensiva militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023. Almeno 32 palestinesi, tra cui bambini, sono stati fatti a pezzi dalle esplosioni o sono morti sotto le macerie degli edifici colpiti. La Protezione civile ha riferito anche di decine di feriti: alcuni sono in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.

