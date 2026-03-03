L'Unicusano Avellino Basket si prepara a tornare in campo dopo la pausa dedicata alle nazionali e al recupero delle energie. Lewis ha dichiarato di essere determinato a vincere a Milano, esprimendo fiducia nel team e nella gara che li attende. La squadra si sta riorganizzando in vista della prossima partita, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali e al recupero delle energie, l’Unicusano Avellino Basket riaccende i motori. Il campionato di Serie A2 entra nella sua fase caldissima e i lupi sono attesi da un banco di prova di altissimo profilo: la trasferta contro l’Urania Milano. A fare il punto in casa biancoverde è Jaren Lewis, uno dei pilastri dello scacchiere irpino, che ha analizzato il momento della squadra tra ambizioni play-off e l’impatto della cura Gennaro Di Carlo. Il rientro in campo non sarà dei più semplici. Venerdì sera Avellino farà visita a una Milano in formato “schiacciasassi“, capace di vincere quattro delle ultime cinque partite disputate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lewis suona la carica: “A Milano per vincere, siamo in fiducia”

