Zucchero torna negli stadi | nel tour estivo oltre alla tappa del 14 luglio a Messina altri cinque appuntamenti
Un artista noto per il suo successo torna a esibirsi sui palchi degli stadi italiani. Nel suo tour estivo sono previsti sei concerti, tra cui una data il 14 luglio a Messina. Durante gli spettacoli, l’artista proporrà anche la canzone
Sei appuntamenti live per celebrare i 25 anni di una delle hit più amate: “Baila (Sexy Thing) - Under the Moonlight”. A luglio Zucchero torna negli stadi italiani con un tour che arriva dopo il successo delle tappe europee, trasformandosi in una vera festa dal vivo. Le date del tour estivo Il tour, prodotto da Friends & Partners, toccherà sei città italiane: il 4 luglio al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine; il 6 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna; l’8 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara; l’11 luglio all’ Arena Santa Giuliana di Perugia nell’ambito di Umbria Jazz; il 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina; il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca per il Lucca Summer Festival. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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