Zls Venezia-Rovigo 5,6 milioni di credito d' imposta nel 2025

Oggi a Venezia si è tenuto il comitato di indirizzo della ZLS Bluegate Porto Venezia-Rovigo, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico. Durante la riunione sono stati discussi i piani di investimenti e le agevolazioni fiscali previste. Per il 2025, è stato annunciato un credito d’imposta di 5,6 milioni di euro destinato a sostenere le attività all’interno della zona logistica.

Si è riunito oggi a Venezia il comitato di indirizzo della ZLS (zona logistica semplificata) Bluegate Porto di Venezia-Rodigino, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci che ha tracciato il punto sul percorso e sulle prospettive di crescita del sistema. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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