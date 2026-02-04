Zls di Venezia-Rovigo ok al credito d' imposta | 100 milioni per tre anni

La Zona di Sviluppo di Venezia-Rovigo ottiene il via libera al credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica e i modelli di comunicazione, aprendo la strada a un finanziamento di 100 milioni di euro distribuiti in tre anni. Ora le imprese che operano nella Zls possono presentare domanda e ricevere il contributo, una buona notizia per il settore e per il territorio.

Buone notizie per il futuro, e il presente, della Zls Porto di Venezia-Rodigino. Sono stati infatti approvati dall'agenzia delle entrate la modulistica e i modelli di comunicazione necessari per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che realizzano.

