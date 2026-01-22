Due Spicci arriva su Netflix la nuova serie di Zerocalcare | rilasciato il primo trailer – Video

Su Netflix arriva “Due Spicci”, la nuova serie di Zerocalcare. Il primo trailer, con l’Armadillo doppiato da Valerio Mastandrea, introduce un appuntamento atteso dai fan dell’autore. La serie promette di esplorare nuove storie e temi, mantenendo lo stile riconoscibile di Zerocalcare. Un’uscita importante per gli appassionati di fumetti e animazione italiana, disponibile sulla piattaforma streaming.

Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie "Due Spicci". Nel primo trailer l'Armadillo con la voce di Valerio Mastandrea. l nuovo trailer della nuova serie animata di Zerocalcare Due Spicci è stato pubblicato sui canali ufficiali di Netflix Italia. Nel breve video, presentato anche alla stampa insieme al catalogo italiano Netflix, si intravedono alcune sequenze che mostrano l'ambientazione e i personaggi principali in azione. Nel teaser si nota subito la presenza dell'Armadillo, l'alter ego irriverente e critico dell'autore. La voce del personaggio sarà di nuovo quella di Valerio Mastandrea, come nelle serie precedenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci”Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie animata “Due Spicci”.

