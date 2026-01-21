Zerocalcare torna su Netflix | trailer e data d’uscita della nuova serie Due Spicci

Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie animata “Due Spicci”. Durante l’evento What Next?, è stato presentato il primo trailer e annunciata la data di uscita. La serie rappresenta il terzo progetto animato del noto autore Michele Rech, confermando l’interesse di Netflix per le produzioni italiane di qualità. L’attesa dei fan è ormai giunta al termine, con un’uscita prevista a breve.

L’attesa è finita per i fan di Michele Rech. Durante l’evento What Next? di Netflix, dedicato alle eccellenze delle produzioni italiane, è stato finalmente svelato il primo trailer di “Due Spicci”, la terza serie animata firmata da Zerocalcare. Dopo lo straordinario successo globale di Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), il fumettista romano torna a collaborare con il colosso dello streaming per un progetto che promette di essere ancora più intimo e graffiante. Quando esce “Due Spicci”? La data ufficiale. Sebbene non sia stato ancora indicato il giorno esatto, Netflix ha confermato che Due Spicci uscirà a maggio 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

