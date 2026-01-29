Continua il tour di Forty40 – il libro dei mutamenti l’autobiografia per immagini che racconta quarant’anni di teatro Koreja

Da lecceprima.it 29 gen 2026

Il tour di Forty.40, il libro che raccoglie quarant’anni di teatro Koreja, non si ferma. La presentazione continua a riscuotere successo tra il pubblico, portando sul palco immagini e storie che attraversano decenni di attività culturale. Un modo per rivivere le trasformazioni e le sfide di uno dei teatri più importanti della regione.

Continua il tour di Forty.40 – Il libro dei mutamenti, l’autobiografia per immagini che racconta quarant’anni di Teatro Koreja tra visione, trasformazioni e resistenza culturale.? Maglie? Giovedì 29 gennaio? Ore 18.30? MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’OtrantoVia Matteotti, 85Un incontro.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Forty.40 Il libro dei mutamenti

