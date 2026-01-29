Continua il tour di Forty40 – il libro dei mutamenti l’autobiografia per immagini che racconta quarant’anni di teatro Koreja
Il tour di Forty.40, il libro che raccoglie quarant’anni di teatro Koreja, non si ferma. La presentazione continua a riscuotere successo tra il pubblico, portando sul palco immagini e storie che attraversano decenni di attività culturale. Un modo per rivivere le trasformazioni e le sfide di uno dei teatri più importanti della regione.
Continua il tour di Forty.40 – Il libro dei mutamenti, l’autobiografia per immagini che racconta quarant’anni di Teatro Koreja tra visione, trasformazioni e resistenza culturale.? Maglie? Giovedì 29 gennaio? Ore 18.30? MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’OtrantoVia Matteotti, 85Un incontro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
