Kiev | Zelensky pronto a incontrare Putin

Da imolaoggi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin. La proposta arriva mentre si intensificano le tensioni sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhia, ma ancora non ci sono conferme ufficiali su un possibile appuntamento tra i due leader.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato, riportano i media russi, il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha ad European Pravda. Il capo della diplomazia ucraina ha sottolineato che Kiev prevede di firmare un piano di pace in 20 punti, a condizione che venga concordato, perché le questioni più delicate, ovvero i territori e la centrale nucleare, restano ancora irrisolte. Sybiha ha definito i negoziati ad Abu Dhabi “molto difficili”, ma ha notato un cambiamento qualitativo nella composizione del team negoziale russo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

kiev zelensky pronto a incontrare putin

© Imolaoggi.it - Kiev: “Zelensky pronto a incontrare Putin”

Approfondimenti su Kiev Zelensky

Ucraina, Sybiha: “Zelensky è pronto a incontrare Putin”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin.

Ucraina, il ministro: «Zelensky è pronto a incontrare Putin»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ZELENSKY: Attendo notizie sull'incontro PUTIN-Witkoff. Pronto a incontrare TRUMP

Video ZELENSKY: Attendo notizie sull'incontro PUTIN-Witkoff. Pronto a incontrare TRUMP

Ultime notizie su Kiev Zelensky

Argomenti discussi: New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Kiev, 'Zelensky pronto a incontrare Putin ma Mosca ostacola la pace'; Ucraina, trilaterale Kiev-Mosca-Usa. Zelensky: Trump ci darà i Patriot; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti.

kiev zelensky pronto aUcraina, Sybiha: Zelensky è pronto a incontrare PutinZelensky è pronto a incontrare Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. In programma un nuovo i ... adnkronos.com

kiev zelensky pronto aKiev, 'Zelensky pronto a incontrare Putin ma Mosca ostacola la pace'Il presidente Volodymyr Zelensky è pronto a un incontro con Vladimir Putin per risolvere le questioni più delicate del piano di pace: i territori e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhizhi ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.