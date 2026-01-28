Kiev | Zelensky pronto a incontrare Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin. La proposta arriva mentre si intensificano le tensioni sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhia, ma ancora non ci sono conferme ufficiali su un possibile appuntamento tra i due leader.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato, riportano i media russi, il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha ad European Pravda. Il capo della diplomazia ucraina ha sottolineato che Kiev prevede di firmare un piano di pace in 20 punti, a condizione che venga concordato, perché le questioni più delicate, ovvero i territori e la centrale nucleare, restano ancora irrisolte. Sybiha ha definito i negoziati ad Abu Dhabi “molto difficili”, ma ha notato un cambiamento qualitativo nella composizione del team negoziale russo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ZELENSKY: Attendo notizie sull'incontro PUTIN-Witkoff. Pronto a incontrare TRUMP

