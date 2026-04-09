Zak Brown chiede rispetto dopo il messaggio radio di Gianpiero Lambiase

Dopo il messaggio radio trasmesso durante la gara, Zak Brown ha chiesto rispetto nei confronti di Gianpiero Lambiase, che nel 2028 passerà da Red Bull a McLaren. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le due parti, con il team di Lambiase che ha annunciato il cambio di squadra. La decisione di Lambiase di trasferirsi a McLaren è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gianpiero Lambiase, ingegnere di punta del team Red Bull, si prepara a trasferirsi a McLaren nel 2028. Questa notizia è emersa dopo che Zak Brown, CEO di McLaren, ha espresso il suo disappunto per i messaggi radio scambiati tra Lambiase e Max Verstappen durante il Gran Premio d’Austria 2024. Le parole di Brown riflettono un malcontento nei confronti della gestione della comunicazione sotto pressione durante una fase cruciale della stagione. Lambiase è destinato a prendere il posto di Andrea Stella come team principal di McLaren. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zak Brown chiede “rispetto” dopo il messaggio radio di Gianpiero Lambiase. Gianpiero Lambiase verso la McLaren dal 2028: voci insistenti di un addio alla Red BullL’ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, potrebbe lasciare la Red Bull per passare alla McLaren nel 2028: lo scrive Sky Sport... Leggi anche: Roma, dopo Bailey il messaggio è chiaro: Gasperini chiede un’ala