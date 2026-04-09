Zak Brown chiede rispetto dopo il messaggio radio di Gianpiero Lambiase

Da napolipiu.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il messaggio radio trasmesso durante la gara, Zak Brown ha chiesto rispetto nei confronti di Gianpiero Lambiase, che nel 2028 passerà da Red Bull a McLaren. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le due parti, con il team di Lambiase che ha annunciato il cambio di squadra. La decisione di Lambiase di trasferirsi a McLaren è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gianpiero Lambiase, ingegnere di punta del team Red Bull, si prepara a trasferirsi a McLaren nel 2028. Questa notizia è emersa dopo che Zak Brown, CEO di McLaren, ha espresso il suo disappunto per i messaggi radio scambiati tra Lambiase e Max Verstappen durante il Gran Premio d’Austria 2024. Le parole di Brown riflettono un malcontento nei confronti della gestione della comunicazione sotto pressione durante una fase cruciale della stagione. Lambiase è destinato a prendere il posto di Andrea Stella come team principal di McLaren. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

zak brown chiede rispetto dopo il messaggio radio di gianpiero lambiase
© Napolipiu.com - Zak Brown chiede “rispetto” dopo il messaggio radio di Gianpiero Lambiase.

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