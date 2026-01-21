Roma dopo Bailey il messaggio è chiaro | Gasperini chiede un’ala

La Roma accelera sul mercato e scopre le carte. Dopo l'uscita di Leon Bailey, rientrato all' Aston Villa, il messaggio interno è arrivato forte e chiaro: serve subito un rinforzo offensivo sugli esterni. Nel summit di mercato andato in scena nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini ha chiesto un intervento immediato davanti. L'addio del giamaicano consente alla Roma di alleggerire il monte ingaggi – circa 3,5 milioni – oltre a risparmiare sul prestito oneroso da un milione, ma ora il tecnico si aspetta un innesto rapido. Il direttore sportivo Frederic Massara lavora su una lista ristretta di profili per l'ala: tra i nomi monitorati ci sono Schjelderup, Godts, Sauer e Tel, con valutazioni in corso su costi e fattibilità. Roma, il messaggio di Gasperini è chiaro: ora serve accelerare sul mercatoA Lecce, la vittoria ha migliorato la posizione in classifica, ma le esigenze di mercato restano.

