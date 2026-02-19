YouTube sta per introdurre una funzione di IA chiamata Ask, ma chi ha richiesto questa novità? La piattaforma ha deciso di sviluppare questa funzione per rendere più interattiva l’esperienza di visione, consentendo agli utenti di fare domande e ricevere risposte immediate. La novità arriverà presto anche sulle smart TV, creando un modo più diretto per interagire con i contenuti. Tutto ciò può cambiare il modo in cui guardiamo i video, ma ancora non si sa come gli utenti reagiranno.

Questo articolo analizza l’evoluzione della funzione Ask di YouTube, un strumento di IA conversazionale pensato per offrire risposte mirate durante la visione. L’aggiornamento riguarda i contenuti su televisione intelligente e su piattaforme connesse, con l’obiettivo di rispondere a domande specifiche relative al video in riproduzione, senza interrompere l’esperienza di fruizione. youtube ask sui tv e sui dispositivi connessi. Nell’attuale impostazione, un’icona Gemini compare nella barra dei comandi sotto i video, segnalando l’arrivo di una funzionalità di IA conversazionale. Attraverso questa opzione è possibile porre domande mirate agli argomenti trattati nel video o richiamare un punto temporale specifico, ottenendo risposte tarate sull’unica sessione di visione in corso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube per smart tv si prepara a diventare chiacchieroso ma chi ha chiesto?

