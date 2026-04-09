YouTube lancia il clone digitale | i creatori diventano avatar IA

YouTube sta sperimentando una nuova funzione che permette ai creatori di generare avatar digitali realistici utilizzando l'intelligenza artificiale. La funzionalità, attualmente in fase di prova e non ancora accessibile a tutti, utilizza tecnologie avanzate per creare rappresentazioni virtuali dei creatori di contenuti. Questa novità si inserisce tra le iniziative del servizio per integrare strumenti digitali innovativi nell'ambito dei video online.

(Adnkronos) – YouTube ha avviato la sperimentazione di una nuova funzionalità, ancora non disponibile per tutti, basata sull'intelligenza artificiale che consente ai creatori di generare un avatar digitale altamente realistico. L'iniziativa si inserisce in una strategia volta a bilanciare l'innovazione creativa con la necessità di arginare la diffusione di contenuti sintetici non autorizzati e truffe basate su deepfake. Attraverso questo strumento, gli utenti possono inserire una versione virtuale di se stessi all'interno dei video brevi, mantenendo il controllo sulla propria immagine riflessa nei contenuti della piattaforma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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