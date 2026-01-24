Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioni

Khaby Lame, noto creator digitale italiano e figura di spicco su TikTok, ha deciso di vendere quote della sua società, valutata complessivamente circa 975 milioni di dollari. Recentemente, ha sviluppato un avatar digitale utilizzando l'intelligenza artificiale, consolidando la sua presenza nel mondo digitale e tecnologico. Questa operazione evidenzia l’importanza delle nuove frontiere nel settore dei contenuti digitali e delle strategie di crescita online.

Khaby Lame, il creator digitale italiano più seguito al mondo su TikTok, avrebbe ceduto quote della società a lui riconducibile per un valore complessivo di 975 milioni di dollari. L’operazione emerge da documenti ufficiali depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense (Form 6-K). L’accordo sarebbe stato sottoscritto il 9 gennaio 2026 da Rich Sparkle Holdings Limited, gruppo internazionale che ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di Step Distinctive Limited, attiva nel settore del live streaming e-commerce. Secondo quanto riportato nei documenti ufficiali, Serigne Khabane Lame deteneva, direttamente e indirettamente attraverso la società Dominant Action Limited, il 49% del capitale della società ceduta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioni Khaby Lame vende la sua società e crea il suo “gemello digitale” con l’AIKhaby Lame, noto influencer italiano e tra le personalità più seguite sui social, ha annunciato la vendita della propria società per 975 milioni di euro. Leggi anche: Khaby Lame nominato ambasciatore dell’UNWTO La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il Blue Monday e il calo dei consumi a gennaio: quali strategie di marketing adottare. Khaby Lame crea un avatar digitale con l’IA e vende la società per 975 milioniKhaby Lame cede le quote della sua società per 975 milioni di dollari. L’accordo prevede un gemello digitale basato sull’AI ... quifinanza.it Khaby Lame vende la sua società e crea il suo gemello digitale con l’AIKhaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di euro aprendo le porte a un nuovo progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale. lettera43.it Quando si parla di collaborazioni pubbliche, non si mette in gioco solo esperienza: si mette la faccia. E oggi la faccia ha valore economico. Nel mio nuovo articolo esploro il caso #khabylame, l’uso di avatar digitali e di AI come infrastruttura di presenza e mone - facebook.com facebook Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari. L’accordo include l’uso dell’AI per creare un gemello digitale. Di fatto, coesisteranno due Khaby: uno reale e uno digitale, destinato a operare su scala globale per contenuti e vendite online. x.com

