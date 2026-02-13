Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare | Franz Ferdinand e Kasabian guidano la due giorni

Il Noisy Naples Fest 2026, che si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha portato sul palco le band Franz Ferdinand e Kasabian, attratte dalla popolarità di questa manifestazione musicale. La scelta di questa location emerge come una risposta alla crescente domanda di eventi dal vivo nel capoluogo campano. Questa edizione si distingue per aver coinvolto un pubblico più numeroso rispetto alle precedenti, grazie anche all’ampliamento della programmazione estiva.

Il Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La rassegna musicale nata nel 2016 all’interno di un progetto più ampio di gestione e valorizzazione dell’ Arena Flegrea presenta quest’anno una grande novità. Oltre agli eventi in programma nella più capiente arena all’aperto del sud Italia – che ha ospitato nell’ultimo decennio grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale – nasce adesso un vero e proprio festival. Il 23 e 24 luglio Noisy Naples presenta un nuovo format con una due giorni di musica che amplia ulteriormente l’offerta musicale e turistica partenopea, spostandosi nell’accogliente Viale delle 28 Fontane, in una nuova location più capiente, che si aggiunge alla classica venue dell’Arena Flegrea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il festival Noisy Naples 2026 torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli con due giorni di musica e divertimento.

