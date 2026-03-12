Chi è Chiara Mazzel quattro medaglie in quattro giorni alle Paralimpiadi 2026 | lo sci e la libertà dopo la diagnosi

Chiara Mazzel si è distinta alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, vincendo quattro medaglie in quattro giorni. La sua partecipazione riguarda lo sci e rappresenta un risultato importante per l'evento sportivo. La giovane atleta ha affrontato la competizione dopo aver ricevuto una diagnosi che le ha cambiato la vita, dimostrando grande determinazione e talento.

Il nome di Chiara Mazzel ha comprensibilmente conquistato le prime pagine. È tra le protagoniste delle Paralimpiadi di Milano-Cortina e la sua storia è, al tempo stesso, esaltante, emozionante e d’esempio per chiunque. Campionessa dello sci alpino, ha conquistato quattro medaglie in altrettanti giorni e di seguito ci cimentiamo in un breve viaggio nel suo mondo. Le medaglie di Chiara Mazzel. Come detto, l’azzurra dello sci alpino ha conquistato quattro medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Ecco quali sono: oro nel SuperG femminile vision impaired;. argento nella discesa libera vision impaired;. argento nella combinata vision impaired;. 🔗 Leggi su Dilei.it

