trump fa perno sulle stablecoin allarme raccolta nelle banche usa

Le grandi banche negli Stati Uniti stanno manifestando preoccupazione riguardo alla strategia della Casa Bianca che mira a promuovere le stablecoin. La proposta si concentra sull’uso di queste criptovalute come strumento per rafforzare la posizione internazionale del dollaro e aumentare la domanda di titoli del Tesoro. L’attenzione si concentra sulla possibile influenza di questa iniziativa nel settore finanziario statunitense.

L’idea, sostenuta da Donald Trump, è relativamente semplice: trasformare gli emittenti di stablecoin - le criptovalute ancorate al dollaro - in nuovi compratori di Treasury a breve termine. Per garantire la stabilità del valore dei token digitali, infatti, questi operatori devono detenere riserve liquide, spesso investite proprio in titoli di Stato statunitensi. In questo modo, secondo la visione dell’amministrazione Trump, l’espansione delle valute digitali private potrebbe rafforzare la centralità globale del dollaro e al tempo stesso creare una nuova fonte di domanda per il debito federale. Un meccanismo che, nelle intenzioni di Washington, contribuirebbe ad assorbire parte delle enormi emissioni di Treasury previste nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

