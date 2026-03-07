Usa banche avvertono Washington | stablecoin potrebbero far sparire 6.600 miliardi di dollari dai conti correnti
Le banche negli Stati Uniti hanno inviato un messaggio chiaro a Washington, avvertendo che le stablecoin potrebbero causare la sparizione di circa 6.600 miliardi di dollari dai conti correnti tradizionali. Per anni, questi conti hanno offerto interessi quasi nulli, diventando un luogo di deposito gratuito per la liquidità bancaria. La discussione riguarda il possibile impatto di queste criptovalute sul sistema finanziario statunitense.
