WWE | Talenti preoccupati l’angle di Pat McAfee crea un precedente?

Nella WWE, una recente storyline coinvolge Pat McAfee come alleato di Randy Orton, suscitando reazioni tra i talenti del backstage. La scelta narrativa sembra aver generato preoccupazioni tra alcuni wrestler, che temono possano nascere conseguenze negative per l’ambiente e per le future storyline. La situazione sta attirando l’attenzione di chi lavora nel settore, creando discussioni su possibili effetti e sui precedenti che questa storyline potrebbe stabilire.

In quello che rischia di essere allo stesso tempo il twist più inaspettato ed anche il più discusso degli ultimi tempi in WWE, la vicenda di Pat McAfee come alleato di Randy Orton pare stia sollevando un polverone nel backstage, e purtroppo per i motivi sbagliati. Dopo che alcuni report hanno rivelato che l’inserimento di McAfee nella storyline di Randy Orton sarebbe stato voluto direttamente dal boss di TKO, Ari Emanuel, è emerso un nuovo report di Self Made Pro che rivela le reazioni del backstage WWE. La TKO si inserisce direttamente nelle storyline: un pericoloso precedente?. Durante una Self Made Session del 6 aprile, Self Made Pro ha... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Talenti preoccupati, l’angle di Pat McAfee crea un precedente? WWE: Pat McAfee riflette sul futuro nel wrestlingNegli ultimi mesi i fan hanno notato l’assenza di Pat McAfee dagli show WWE, dove negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di commentatore accanto... WWE: Pat McAfee aveva rifiutato il ritorno, fino al recente accordo Pat McAfee ha dovuto capitolare dopo una grande pressione da parte del presidente di Endeavor, Ari Emanuel, per il ritorno in WWE. WWE: Pat McAfee aveva rifiutato il ritorno per WrestleMania 42Sembra che Pat McAfee, almeno inizialmente, non fosse convinto di tornare a SmackDown in vista di WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it WWE: Ecco chi ha deciso di affiancare Pat McAfee a Randy OrtonRivelato il motivo per il quale la WWE ha deciso di affiancare Pat McAfee a Randy Orton in vista di WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it