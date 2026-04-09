WWE | Kevin Owens verso il ritorno? Importanti aggiornamenti dopo l’infortunio al collo

Nuovi dettagli emergono sullo stato di Kevin Owens, che da oltre un anno è assente dal ring a causa di un grave infortunio al collo. La WWE ha comunicato aggiornamenti sulla sua condizione, senza però indicare una data precisa per il suo possibile ritorno. L’atleta ha subito interventi e terapie, mentre i medici monitorano attentamente il suo recupero. Al momento, non sono state annunciate date ufficiali per il rientro in scena.

Arrivano nuovi aggiornamenti su Kevin Owens, lontano dal ring da oltre un anno a causa di un grave infortunio al collo che ha cambiato completamente i piani della WWE. Il “Prizefighter” era stato costretto a fermarsi nel 2025, rinunciando anche a un match già programmato per WrestleMania 41, a causa di un problema serio che ha richiesto un intervento chirurgico. Recupero in corso, ma niente rischi. Secondo gli ultimi report, Owens sta continuando il suo percorso di recupero dopo l’operazione al collo, ma non ha ancora ricevuto l’idoneità medica per tornare sul ring. La WWE starebbe adottando un approccio estremamente prudente la linea è chiara: nessuna fretta per il rientro, priorità assoluta alla salute a lungo termine e ritorno solo quando sarà al 100%. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens verso il ritorno? Importanti aggiornamenti dopo l’infortunio al collo WWE: Un infortunio al collo ferma Jaida Parker. Blake Monroe dirottata verso lo Speed TitlePur senza titoli di mezzo, la rivalità tra Jaida Parker e Blake Monroe stava diventando una delle più importanti di NXT con aggressioni lontano dal... WWE: Dita incrociate per Kevin Owens, previsto nuovo controllo medico in estateDi tutti gli infortunati in casa WWE, forse quello di cui si sente di più la mancanza è Kevin Owens, fuori da poco prima di WrestleMania 41 per un... Temi più discussi: WrestleMania 42 su Netflix: i 5 pezzi da collezione imperdibili su Amazon; Aggiornamenti importanti sullo stato di ritorno di Kevin Owens in WWE in vista di WrestleMania 42; Aggiornamenti importanti sull'assenza di Kevin Owens dalla WWE in vista di WrestleMania 42; Aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute di Kevin Owens prima di WWE WrestleMania 42. Aggiornamenti importanti sullo stato di ritorno di Kevin Owens in WWE in vista di WrestleMania 42Con l´attesa che cresce per il più grande spettacolo dell´anno della WWE, i fan sono ansiosi di avere notizie chiare sullo stato dell´ex campione Universale. Aggiornamenti provenienti dal backstage ... worldwrestling.it Aggiornamenti importanti sull'assenza di Kevin Owens dalla WWE in vista di WrestleMania 42La WWE attende il via libera medico per Kevin Owens, mentre la sua ripresa cauta mantiene vive le speranze di un ritorno in occasione di WrestleMania 42 quest'anno. worldwrestling.it Aggiornamenti importanti sulle condizioni di salute di Kevin Owens prima di WWE WrestleMania 42 Kevin Owens non è ancora stato autorizzato a partecipare a WrestleMania 42, poiché la WWE sta dando priorità alla sua salute a lungo termine piuttosto che a - facebook.com facebook