Jaida Parker si è infortunata al collo durante un episodio di NXT, una caduta accidentale causata da uno scontro con Blake Monroe. La notizia ha portato alla sospensione temporanea della sua attività in federazione. Intanto, Blake Monroe si prepara a sfidare per lo Speed Title, lasciando da parte le tensioni precedenti. La rivalità tra i due si era fatta sempre più intensa, culminando in un match violento terminato con un doppio count-out. Dopo l’incidente, Parker ha mostrato segnali di nervosismo, prendendosela con chiunque si trovasse vicino al ring.

Pur senza titoli di mezzo, la rivalità tra Jaida Parker e Blake Monroe stava diventando una delle più importanti di NXT con aggressioni lontano dal ring e un match brutale finito in doppio count-out la scorsa settimana, match al termine del quale la Parker se l’era presa con chiunque fosse a tiro, dalla security agli arbitri. Purtroppo, stando alle poche informazioni filtrate stanotte ad NXT, questo feud al momento è finito in stand-by a causa di un infortunio occorso alla Parker, di cui non conosciamo origine e entità. La Glamour sta bene ovunque. Nel corso della puntata di NXT, il GM ad Interim Robbie Stone ha parlato nel suo studio con la campionessa Speed Fallon Henley, garantendole che presto difenderà il suo titolo e per questo avrebbe indetto un torneo come quello maschile terminato questa notte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un infortunio al collo ferma Jaida Parker. Blake Monroe dirottata verso lo Speed Title

WWE: Jaida Parker torna a NXT e prende di mira Blake MonroeIl 13 gennaio, NXT ha regalato una serata ricca di novità, tra cui l’annuncio di un ladder match a sei uomini per l’NXT Championship.

WWE: Titolo vinto per errore, caos totale a NXT dopo Thea Hail vs Blake MonroeUn episodio di NXT esplode in caos dopo una vittoria inaspettata: Thea Hail conquista il North American Women’s Championship in modo accidentale, scatenando scompiglio tra i protagonisti e lasciando tutti senza parole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.