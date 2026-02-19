Il Board of Peace è partito Trump | Sarà quasi un controllore dell' Onu A Gaza truppe da 5 Paesi
Il Board of Peace è stato avviato a Washington, dopo che Donald Trump ha annunciato che funzionerà come un “quasi controllore dell’Onu”. L’organismo, nato per coordinare la ricostruzione di Gaza, sta attirando attenzione per la sua crescente autonomia. Trump ha descritto il board come un ente che potrebbe assumere ruoli di supervisione internazionale. Nel frattempo, cinque paesi hanno inviato truppe a Gaza per supportare le operazioni di ricostruzione. La situazione a Gaza rimane tesa, con nuove forze sul terreno che si preparano all’azione.
Il presidente Usa: "Raccolti 7 miliardi di dollari". L'Indonesia assumerà il ruolo di vicecomandante nella forza internazionale di stabilizzazione, la Norvegia si sfila Il Board of Peace ha preso ufficialmente il via a Washington. L'organismo è stato creato da Donald Trump per gestire la fase di ricostruzione di Gaza, ma via via ha preso le sembianze di una sorta di Onu parallela e per questo è stato oggetto di severe critiche da governi ed esponenti politici di mezzo mondo. L'Italia è presente con il ministro degli Esteri Tajani in veste di "osservatore".
Argomenti discussi: Cos’è e chi partecipa al Board of Peace che sarà inaugurato domani da Donald Trump; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Come funziona il Board of Peace: il potere di veto di Trump, la struttura a piramide, le 27 adesioni (con solo due Paesi dell'Ue); Gaza, la Commissione UE al Board of Peace di Trump come osservatrice: Non stiamo diventando membri.
