Wsj | Trump non vuole altri attacchi a impianti energetici iraniani

Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe deciso di non voler più ordini di attacchi agli impianti energetici iraniani. Le fonti indicano che il presidente è stato avvisato in anticipo riguardo a un raid israeliano contro il giacimento di gas di South Pars, considerato il più grande al mondo. La notizia si concentra sulle decisioni prese dall’amministrazione in relazione alle operazioni militari contro l’Iran.

Donald Trump non vuole altri attacchi ai siti e agli impianti energetici iraniani. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente era stato informato in anticipo del raid di Israele contro il giacimento di gas di South Pars, il più grande al mondo. Trump ha ritenuto l’attacco come un messaggio a Teheran in risposta al blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo il commander-in-chief, l’Iran ha recepito il messaggio. Per questo ora – riferiscono alcuni funzionari americani – si oppone a ulteriori attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. L’Iran ha avvertito che distruggerà l’industria petrolifera e del gas dei suoi vicini del Golfo, che considera interessi americani, se il suo settore energetico verrà nuovamente colpito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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