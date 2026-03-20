Acea Run Rome The Marathon 2026 in diretta su Sky e NOW | domenica 22 marzo dalle 9 su Sky Sport Arena

Domenica 22 marzo alle 9, la diretta di Sky Sport Arena trasmetterà l’Acea Run Rome The Marathon 2026. Oltre 36.000 atleti provenienti da 166 paesi prenderanno il via dal Colosseo e percorreranno i principali monumenti della città prima di arrivare al Circo Massimo. La manifestazione si svolge interamente su strada e coinvolge partecipanti di diverse nazionalità.

Oltre 36mila iscritti da 166 paesi partiranno dal Colosseo e attraverseranno i luoghi più iconici di Roma per tagliare il traguardo al Circo Massimo. Attese oltre 120mila persone in città Domenica 22 marzo Roma diventa la capitale mondiale della corsa. L’Acea Run Rome The Marathon 2026 va in onda in diretta su Sky Sport Arena dalle ore 9, con la telecronaca di Nicolò Gatti e il commento tecnico di Alessandro Nocera. La gara è disponibile anche in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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