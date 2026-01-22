Wizz Air Milano Marathon Riva | Lo sport è un elemento fondamentale per la città

Martina Riva, assessore a sport, turismo e politiche giovanili, ha sottolineato l’importanza della Wizz Air Milano Marathon 2026 per la città. Durante la presentazione dell’evento, ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un momento di solidarietà, sostenibilità e partecipazione, elementi fondamentali per Milano. La maratona, quindi, non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e promuovere valori condivisi.

Martina Riva, assessore a sport, turismo e politiche giovanili, ha parlato - a margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026 - dell'importanza dell'evento per la città: "La maratona coniuga tutti gli elementi che stanno più a cuore a Milano: solidarietà, sostenibilità e partecipazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wizz Air Milano Marathon, Riva: "Lo sport è un elemento fondamentale per la città" Leggi anche: Wizz Air lancia la “Wizz Class”: sedile vuoto, più spazio e comfort a pagamento Leggi anche: Wizz Air presenta la “Wizz Class”: cosa significa, quanto costa e su quali voli sarà disponibile La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Con il Centro Gulliver si corre alla Wizz Air Milano Marathon; Hi - Tech & Innovazione Magazine - 20/1/2026; Focus Salute - Tumore al seno, quanto lo conosciamo?; Milano Marathon 2026: Il piccolo principe va di corsa. Con il Centro Gulliver si corre alla Wizz Air Milano MarathonAperte le iscrizioni per correre con Gulliver il prossimo 12 aprile a sostegno di Sport e Bellezza, il progetto che coniuga benessere fisico e mentale ... verbanonews.it Wizz Air Milano Marathon 2025, svelate le nuove maglie: attesi 40 mila atleti alla partenzaMilano va sempre di corsa, ma domenica 6 aprile ancora di più. Sarà il giorno della 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia organizzata da RCS Sports & Events, ... leggo.it You’re not ready. Or maybe you are. Tomorrow, January 22 Non siete pronti. O forse sì. Domani, 22 gennaio #WizzAirMilanoMarathon #MilanoMarathon2025 #LiveTheMarathonFeeling - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.