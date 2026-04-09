Maria De Filippi ha annunciato di aver puntato sul formato mobile per le sue serie, un cambiamento che riflette una tendenza crescente nel settore televisivo. La decisione riguarda nuove produzioni pensate appositamente per essere seguite sui dispositivi mobili, con contenuti disponibili tramite piattaforme di streaming e applicazioni dedicate. Questa strategia mira a raggiungere un pubblico più giovane e a sfruttare le potenzialità del mercato digitale. L'iniziativa si inserisce in un panorama in rapido mutamento, dove la fruizione dei contenuti avviene sempre più attraverso smartphone e tablet.

La rivoluzione è già iniziata. E questa volta passa tutta dallo schermo di uno smartphone. Dopo aver acceso i riflettori sul fenomeno delle serie “in pillole”, WittyTV rilancia e fa un passo ancora più deciso: arrivano i vertical drama, un nuovo formato destinato a cambiare il modo di raccontare le storie. Cosa sono i vertical drama e perché stanno conquistando tutti. Si tratta di una forma di serialità completamente nuova, pensata esclusivamente per la visione mobile. Niente televisore, niente schermi orizzontali. Gli episodi sono girati in formato verticale 9:16 e durano circa due minuti. Un tempo ridotto, ma studiato nei minimi dettagli per mantenere altissima l’attenzione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Witty Drama: Maria De Filippi scommette sul formato mobile delle serie

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Witty Drama: il nuovo progetto di Maria De Filippi che punta sulle fictionLa Fascino produrrà una fiction: nasce Witty Drama, Tutto in una notte, con protagonista Maria Mainetti (figlia di Elena Sofia Ricci).

Temi più discussi: Nasce Witty Drama! Inizio al 13 aprile con Tutto in una notte; Martina Miliddi: chi è Spillo, il nuovo fidanzato della ballerina di Affari Tuoi?; Il nuovo scatto di Belén fa impazzire il web: il motivo è ovvio...; La dura replica di Federica Pellegrini agli attacchi sulla nascita della figlia.

Arriva Witty Drama. Maria De Filippi produrrà serie in pilloleMaria De Filippi produce il primo vertical drama italiano, Tutto in una notte. Sarà disponibile su WittyTV e sui social di Witty Drama. davidemaggio.it

Maria De Filippi lancia Witty Drama per la realizzazione di mini-serie verticali su Witty TV. Tutti i dettagli sul progettoMaria De Filippi lancia Witty Drama per la realizzazione di mini-serie verticali su Witty TV. Tutti i dettagli sul progetto ... daninseries.it

Grandi novità per la #Fascino di #MariaDeFilippi. Secondo un’indiscrezione di #DavideMaggio prenderà il via il nuovo progetto di Maria De Filippi. Si tratta di un vertical drama che si potrà vedere dalla piattaforma #witty, quindi esclusivamente per telefono. In - facebook.com facebook

Arriva Witty Drama. Maria De Filippi produrrà serie in pillole Il 13 aprile il debutto della prima serie in pillole italiana. Si intitola “Tutto in una notte” e sarà visibile su WittyTV e sui canali social di Witty Drama. x.com