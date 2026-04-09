WittyTV, la piattaforma digitale della Fascino PTG di Maria De Filippi, ha annunciato la produzione di un nuovo vertical drama intitolato Witty Drama. La serie, composta da episodi brevi, si inserisce nel fenomeno delle produzioni in formato pillole. La notizia arriva pochi giorni dopo la presentazione di questa tendenza nel settore delle serie televisive, che sta attirando crescente attenzione tra gli operatori e il pubblico.

La bolla è pronta ad esplodere. Solo qualche giorno fa vi abbiamo presentato il fenomeno delle serie in pillole e adesso WittyTV -la piattaforma della Fascino PTG di Maria De Filippi- ha annunciato la produzione di un vertical drama. Si tratta di una nuova forma di serialità, concepita per essere fruita esclusivamente attraverso uno smartphone. Girata in 9:16 e con una durata di circa 2 minuti a episodio, la narrazione punta tutto su un ritmo frenetico, studiato per tenere l’utente incollato allo schermo ed eliminare così ogni calo di attenzione. Quello di WittyTV è un primo passo in questa direzione, ma sembra avere le fattezze di un progetto di lunga durata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Arriva Witty Drama. Maria De Filippi produrrà serie in pillole

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