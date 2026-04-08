È stato annunciato un nuovo progetto di fiction prodotto dalla società di produzione associata a Maria De Filippi. La serie, intitolata

La Fascino produrrà una fiction: nasce Witty Drama, Tutto in una notte, con protagonista Maria Mainetti (figlia di Elena Sofia Ricci). Nel cast anche Lucia Ceracchi, Antonio Ferrante e Lorenzo Minutillo Con un breve annuncio sui socialla Fascino annuncia la nascita di Witty Drama, una sottocategoria di Witty Tv che si occuperà della produzione di serie tv sui social. Un piccolo esperimento che affida alla società di Maria De Filippi la creazione di mini fiction e chissà, se andranno bene, magari questi contenuti potrebbero approdare in televisione. Tutto in una notte, così si chiama la mini serie prodotta da Fascino che ha per protagonistaMaria Mainettiche non è completamente fuori dal mondo dello spettacolo, infatti è la figlia di Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Witty Drama: il nuovo progetto di Maria De Filippi che punta sulle fiction

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