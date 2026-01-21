webuild a lane in florida contratti per 547 mln per progetto westshore interchange

Webuild annuncia che la controllata Lane, in joint venture con Superior Construction, ha firmato contratti per circa 547 milioni di dollari relativi al progetto Westshore Interchange a Tampa Bay, Florida. Si tratta della più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation in questa regione. L’accordo rappresenta un passo importante per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e di qualità negli Stati Uniti.

Milano, 21 gen. – (Adnkronos) - Webuild comunica che la controllata americana Lane, in joint venture con Superior Construction, ha firmato contratti per USD 643 milioni (547 milioni) complessivi per la realizzazione del progetto Westshore Interchange, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (Fdot) nell'area di Tampa Bay. Partono così i lavori, che coinvolgeranno uno dei corridoi stradali più trafficati della Florida. Nel 2023, la joint venture – partecipata da Lane (al 50%) e Superior Construction (50%) – aveva già sottoscritto un contratto da USD 10 milioni per la sola progettazione, propedeutico alla firma di questi nuovi contratti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Webuild, contratto da 660 mln per Linea 10 metropolitana NapoliWebuild, in consorzio, ha ottenuto un contratto da circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della Linea 10 della metropolitana di Napoli.

