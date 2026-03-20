Webuild a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di Mondovì

Webuild ha firmato un contratto da 117 milioni di euro con Cossi Costruzioni per la realizzazione della Variante di Mondovì. L’opera mira a sbloccare il traffico cittadino e migliorare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. Il progetto prevede interventi di ampliamento e sistemazione viaria lungo il percorso interessato.

MILANO (ITALPRESS) – Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. E’ l’obiettivo del contratto da 117 milioni di euro per la realizzazione della nuova Tangenziale di Mondovì in Piemonte, affidato da ANAS (Gruppo FS Italiane) al consorzio partecipato da Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild, in quota all’80%) e Webuild (20%). L’opera, lunga circa 3 km e parte della Strada Statale SS28 “del Colle di Nava”, punta sulla tecnologia per garantire sicurezza nel tempo. Il cuore tecnologico del progetto riguarda il viadotto Ellero (240 metri). Qui verrà installato un sistema di monitoraggio strutturale continuo: una rete di sensori IoT trasformerà il ponte in un’infrastruttura “parlante”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Webuild, contratto da 660 mln per Linea 10 metropolitana Napoli Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per nuova linea 10 Metropolitana(Adnkronos) – Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di euro di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del... Una selezione di notizie su Cossi Costruzioni Argomenti discussi: Tangenziale attesa da 20 anni, finalmente l'appalto: a un'impresa del gruppo che ha costruito il nuovo ponte di Genova. Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di MondovìMILANO (ITALPRESS) – Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. iltempo.it Webuild, nuova commessa in PiemonteWebuild ha comunicato che ANAS ha affidato al consorzio partecipato da Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild, in quota all’80%) e alla stessa società (20%) il contratto per la realizzazione della nuova Ta ... soldionline.it