La Corea del Nord ha pubblicato immagini di un'importante esercitazione militare svolta recentemente in una base vicino a Pyongyang. Durante l’evento sono stati mostrati un nuovo carro armato e veicoli da combattimento, mentre nelle immagini si vedono soldati impegnati in attività di preparazione e manovre tattiche. La diffusione di queste immagini coincide con l’annuncio di esercitazioni di “preparazione alla guerra”.

La Corea del Nord ha diffuso immagini di una grande esercitazione condotta nei giorni scorsi in una base d’addestramento nei pressi di Pyongyang. Qui Kim Jong Un ha supervisionato manovre combinate di fanteria e unità corazzate, culminate con la presentazione di un nuovo carro armato descritto come capace di resistere a missili anticarro e droni. Il suo obiettivo: accelerare i preparativi bellici e mostrare gli upgrade che hanno interessato ll’esercito nordcoreano. Il nuovo tank. Le simulazioni hanno riguardato nello specifico attacchi contro linee difensive nemiche, sfondamenti corazzati e occupazione di posizioni avversarie. Kim ha insistito sulla necessità di portare “a un livello superiore” la capacità di guerra dell’esercito, presentando il nuovo mezzo come destinato a diventare il carro principale delle forze di terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esercitazioni di “preparazione alla guerra" e nuovo tank: cosa c'è dietro la mossa di Kim

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