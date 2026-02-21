Voto di scambio alle regionali della Liguria 2020 i ministri Nordio e Piantedosi chiedono un risarcimento di 5,5 milioni

I ministri Nordio e Piantedosi hanno deciso di chiedere un risarcimento di 5,5 milioni di euro per il voto di scambio alle regionali liguri del 2020. La richiesta arriva in risposta alle indagini che coinvolgono l'ex capo di gabinetto di Toti e altri 17 imputati. I ministeri della Giustizia e dell’Interno intendono partecipare come parte civile durante l’udienza preliminare. La Regione Liguria non ha invece deciso di costituirsi parte civile.

La Regione Liguria non ha chiesto di costituirsi parte civile, in compenso lo hanno fatto il ministero degli Interni e quello della Giustizia. In maniera eclatante, per la cifra richiesta come risarcimento di danni patrimoniali e non definiti dall’Avvocatura di Stato «istituzionali»: cinque milioni e 448.729 euro. Soldi che Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, con l’avvallo del Consiglio dei ministri, vorrebbero dagli indagati coinvolti nell’inchiesta che tra le altre cose ipotizza un presunto voto di scambio in occasione delle elezioni regionali del 2020. Ovvero promesse mai mantenute che, secondo il procuratore aggiunto Federico Manotti e il sostituto Luca Monteverde, sarebbero state fatte da candidati della lista “Cambiamo con Toti presidente” alla comunità di Riesi, piccolo paese in provincia di Caltanissetta, molto presente e attiva in Valpolcevera: posti di lavoro in cambio di preferenze nella contesa elettorale che portò l’ex governatore Giovanni Toti (non coinvolto in questo filone, ndr) alla conquista di via Fieschi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

