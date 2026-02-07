Nuovi lavori alla rete idrica scattano divieti e senso unico alternato in due arterie del centro

Questa mattina il centro di città si è riempito di cartelli e auto ferme. I lavori sulla rete idrica hanno portato divieti di sosta e senso unico alternato su due strade principali. La circolazione è molto più lenta del solito, e gli automobilisti devono fare attenzione alle indicazioni temporanee. Le modifiche sono state annunciate per permettere i lavori senza creare troppi disagi, ma la situazione resta complicata per chi attraversa il cuore della città.

Divieti di sosta, traffico regolato e modifiche temporanee alla circolazione per permettere i lavori sulla rete idrica cittadina. Il Comune ha disposto nuovi provvedimenti nelle vie Nenni ed Empedocle per consentire l'avvio degli interventi di ristrutturazione e automazione dell'infrastruttura.

