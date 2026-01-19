Il ruggito delle leonesse nel derby contro Cesena | l' Olimpia Teodora torna al successo
L'Olimpia Teodora torna alla vittoria nel derby contro Cesena, dopo il primo ko stagionale. Le Leonesse ravennati si impongono con un risultato di 3-0 al PalaCosta, confermando la loro solidità in questa fase della stagione. La prestazione, seppur con alcune imprecisioni, permette alla squadra di riprendere fiducia e mantenere saldo il proprio percorso competitivo.
Torna al successo l’Olimpia Teodora dopo il primo stop stagionale patito settimana scorsa a Ostiano. Vittoria netta per le Leonesse ravennati nel derby casalingo contro l’Elettromeccanica Angelini Cesena, battuta 3-0 al PalaCosta nonostante una prestazione con qualche sbavatura.La squadra.🔗 Leggi su Today.it
Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storia
L'Olimpia Teodora si impone senza difficoltà nel derby di Serie B1 femminile contro Cesena, vincendo in tre set (25-20, 25-16, 25-21). La squadra padrona di casa ha mostrato un gioco solido e coordinato, confermando la propria superiorità nella partita. La vittoria rafforza la posizione in classifica, mentre Cesena dovrà rivedere gli aspetti tecnici per migliorare le prestazioni future.
Leggi anche: Vittoria netta contro Ripalta, l'Olimpia Teodora si conferma in vetta alla classifica
Massa d’Albe celebra il coraggio delle donne tra terremoto e Grande Guerra con il corto “Il Ruggito delle Leonesse” - Un’opera cinematografica per non dimenticare: il Comune di Massa d’Albe si è trasformata in un set a cielo aperto per le riprese de “Il ruggito delle leonesse”. terremarsicane.it
Massa d'Albe celebra il coraggio delle donne tra terremoto e Grande Guerra con il corto "Il Ruggito delle Leonesse" https://www.terremarsicane.it/massa-dalbe-celebra-il-coraggio-delle-donne-tra-terremoto-e-grande-guerra-con-il-corto-il-ruggito-delle-leoness - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.