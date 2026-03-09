Volley l’Olimpia Teodora torna alla vittoria contro Cvr | le ravennati consolidano il primo posto

L’Olimpia Teodora ha vinto la partita contro il Cvr con un punteggio di 3-2, tornando così alla vittoria dopo aver ottenuto un punto nella sfida precedente in trasferta a Ripalta. La squadra ravennate conferma il primo posto in classifica grazie a questa vittoria. La partita è stata caratterizzata da un andamento con emozioni altalenanti durante tutto l’incontro.

Le Leonesse approfittano della contemporanea sconfitta di Ripalta per allungare in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1: ora i punti di vantaggio sulle seconde sono 5 Serata dalle emozioni altalenanti per l’Olimpia Teodora che torna alla vittoria dopo il punto conquistato in trasferta nello scontro diretto a Ripalta, battendo 3-2 il Cvr. Ravenna torna allo smalto migliore nei primi due set, poi si inceppa e viene raggiunta sul 2-2, prima di ritrovare la solita grinta nel tie break, strappando due punti importanti per la classifica. Le Leonesse approfittano della contemporanea sconfitta di Ripalta per allungare in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1: ora i punti di vantaggio sul gruppo delle tre seconde, ormai compatto, sono 5. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

