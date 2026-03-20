i paralimpici protagonisti ecco gli assoluti fisdir

I campionati italiani di atletica Fisdir si svolgono domani e domenica al PalaCasali di Ancona, coinvolgendo atleti con disabilità intellettivo relazionali. La manifestazione si inserisce subito dopo i campionati italiani di atletica Fispes e si tiene nello stesso impianto indoor. Sono attesi numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a gareggiare nelle varie discipline previste.

Dopo i campionati italiani di atletica Fispes arrivano ad Ancona anche quelli Fisdir, Federazione italiana sport paralimpici intellettivo relazionali, che si svolgeranno nel tempio dell’atletica indoor, il PalaCasali di via della Montagnola, domani e domenica. La manifestazione, organizzata da Anthropos è stata presentata ieri mattina in Comune in una conferenza stampa cui hanno preso parte il vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Zinni, l’assessore regionale allo sport Tiziano Consoli, il presidente di Anthropos Nelio Piermattei, il presidente della Fidal Marche Fabio Romagnoli, il vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Tarcisio Pacetti e gli atleti Luigi Casadei, specialista del giavellotto (che però gareggerà domenica mattina nel getto del peso), e Chiara Zeni, sprinter e saltatrice in lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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