Milan Viviano senza giri di parole | Io sono un giochista ma non posso far passare Allegri per un cog***ne

Emiliano Viviano ha criticato duramente Allegri, affermando di essere un tifoso del calcio offensivo ma di non poter accettare le critiche rivolte all’allenatore. Nel suo ultimo video su 'Aura Sport', l’ex portiere ha spiegato di non condividere l’atteggiamento di Allegri, definendolo troppo conservatore. Viviano ha anche sottolineato che la squadra di quest’anno ha mostrato più spunti di gioco, ma che serve più coraggio. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra i tifosi sui social.