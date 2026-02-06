Adriano Bacconi commenta senza mezzi termini il momento del Milan. L’imprenditore, ex preparatore atletico, spiega che i rossoneri migliorano negli ultimi minuti, quando schiacciano gli avversari nel finale di partita. Bacconi sottolinea che, dopo un inizio difficile, il team di Allegri ha la forza di dominare le gare nella ripresa.

Spesso, in questa stagione, le partite del Milan di Massimiliano Allegri sembrano seguire alla lettera un copione ben delineato: un primo tempo di sofferenza, di difficoltà - anche fisica, magari - con il pallino del gioco e l'inerzia del match in mano agli avversari. Quindi, nella ripresa, un ribaltamento totale, un predominio sull'avversario con le gare che cambiano, girando dalla parte dei rossoneri. Della questione ha parlato, in diretta a 'SportItalia', Adriano Bacconi, imprenditore con un passato da preparatore atletico. "Strategia o casualità? È un rischio calcolato, permette di gestire bene le risorse fisiche perché il Milan nell’ultima mezz’ora fa il culo a tutti", ha spiegato Bacconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bacconi senza giri di parole: “Il Milan nell’ultima mezz’ora fa il culo a tutti”

Approfondimenti su Milan Allegri

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Innesco da Pre-Frega Dolive Shad 6" con il Decoy Maki-Sasu Magnum 6/0 una arma letale quando si parla di "Bocconi" grossi e lenti con un paddle che si muove a bassissimi giri di mulinello Trovi tutto online ed in store #pesca #fishing #blackbass #pik facebook