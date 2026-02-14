Locali comunali affidati all' associazione ' Donne Comenoi' | visite specialistiche e screening gratuiti

Il Comune di Capua ha affidato i locali di via Raffaele Mariani all'associazione ‘Donne Comenoi’ per offrire visite specialistiche e screening gratuiti, per rispondere alle richieste di assistenza sanitaria della comunità. L’assegnazione deriva dalla volontà di potenziare i servizi sociali e di sostenere le donne e le famiglie del quartiere. La struttura, situata nel cuore del centro servizi, diventa così un punto di riferimento per chi cerca supporto medico senza costi.

La concessione d'uso ha valenza per 6 anni con possibilità di un solo rinnovo per pari periodo subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti in capo all'associazione. Il progetto dell'associazione propone la trasformazione dei locali messi a disposizione dall'ente in un centro polifunzionale attivo 12 mesi l'anno. L'obiettivo è creare un punto di intersezione tra prevenzione, promozione e supporto. Saranno quindi possibili screening gratuiti, visite specialistiche, supporto psicologico e allo studio per donne e famiglie colpite da tumore. Prevista anche l'apertura di uno ‘Sportello Rosa’, laboratori di Arteterapia, camper della prevenzione, percorsi di ginnastica dolce, cicli di incontri medici, incontri formativi per il ‘Ritorno al lavoro’.🔗 Leggi su Casertanews.it

La prevenzione fa un passo avanti con l’arrivo della

Il 20 dicembre, Piazza Grande ospiterà il Villaggio di Natale dell'Svs con visite mediche e screening gratuiti.

Argomenti discussi: Il regolamento comunale della definizione agevolata tra autonomia normativa, semplificazione procedimentale e sostenibilità finanziaria; Rottamazione quinquies, Regione e Anci Sicilia spingono sul governo nazionale per includere i tributi locali CLICCA PER IL VIDEO; Crediti degli enti locali: ammissibile una cessione pro soluto ai privati; Rottamazione Quinquies: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

DONNE COME NOI 2 – L’amore al tempo dei social Un viaggio ironico e attuale tra relazioni, emozioni e… notifiche! 27 febbraio Ore 21:00 Centro Socio Culturale – Via Manzoni 10, Trezzano sul Naviglio Ingresso libero Con la partecipazi facebook

Erano uomini, donne e bambini. Ma mica come noi. Ora sono sommersi. x.com