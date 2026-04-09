Visita guidata a villa e parco Bolasco

Un'organizzazione ha programmato una visita guidata a Villa Bolasco e al suo parco, situati a Castelfranco Veneto. La villa e il parco sono di proprietà di un’università locale. La visita è aperta al pubblico e permette di conoscere gli spazi storici e naturali della struttura. L’evento si svolgerà in una giornata stabilita e prevede l’accompagnamento di guide esperte.

ARKA organizza la visita guidata a Villa Bolasco e al suo Parco, ubicati a Castelfranco Veneto, ma che appartengono all’Università degli Studi di Padova. La Villa ed il suo Parco coprono la superficie di circa 8 ettari, nella quale si trovano canali, laghetti, isolotti, ponti, maestosi alberi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: "Patrizi in villa" - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica Visita guidata a Villa MolinVilla Molin prende il nome dall’ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di... Temi più discussi: Visite guidate a villa Lavagnoli di San Gregori a Veronella; Pasqua 2026: visita guidata al parco di Villa Durazzo; Visita guidata della Villa romana delle Grotte con l’archeologa; Arcore, in Villa Borromeo, visite guidate con delitto. Patrizi in villa - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storicaRivive il ‘500 con il gruppo storico culturale I Patrizi Veneti. Sarà Nicolò Molin in persona ad aprirvi le porte della villa per farvi vivere una giornata di festa del tardo 1500. I patrizi Veneti co ... padovaoggi.it A Villa della Porta Bozzolo torna il weekend delle camelieSvariate tipologie di camelie e altrettante specie di piante acidofile, 14 espositori, incontri, laboratori e degustazioni di prodotti tipici locali in una cornice d’eccezione - una fastosa residenza ... varesenews.it VISITA GUIDATA ALLA GAMEC La visione di opere d'arte attiva nello spettatore tutti i parametri vitali del benessere. Viene organizzato un percorso all’interno del museo Gamec usando le opere d'arte contemporanea come pretesto per riflettere insieme sulla - facebook.com facebook