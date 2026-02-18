Dopo la condanna per maltrattamenti chiesto il processo anche per violenza sessuale
A Lecce, un uomo di 47 anni originario del Burkina Faso rischia di affrontare anche un processo per violenza sessuale, oltre alla condanna precedente per maltrattamenti in famiglia. La procura ha richiesto un nuovo procedimento dopo le accuse di abusi sessuali emerse durante le indagini. L'uomo, già condannato per aver maltrattato l’ex convivente, ora si trova sotto inchiesta per comportamenti che aggravano la sua posizione legale. Le accuse si basano su testimonianze e prove raccolte dagli investigatori. La vicenda resta sotto attenta osservazione.
LECCE - Si aggrava la posizione del 47enne originario del Burkina Faso residente in un comune del Leccese (di cui omettiamo le generalità per tutelare la privacy delle persone coinvolte), già condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente. Ora dovrà rispondere anche di violenza sessuale: un reato rilevato proprio nel corso del processo di primo grado, al termine del quale il giudice del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari aveva trasmesso gli atti alla Procura per la relativa iscrizione. La pm Patrizia Ciccarese aveva poi chiesto l’archiviazione, ma la giudice Tea Verderosa ha accolto l’opposizione avanzata dalla donna attraverso l’avvocata Stefania Mercaldi, disponendo l’imputazione coatta.🔗 Leggi su Lecceprima.it
