Pavia violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni | nonno condannato a 7 anni e 8 mesi

Pavia, un nonno di 67 anni è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per aver molestato la nipotina di sei anni. La sentenza arriva dopo un processo lungo, con una pena inferiore a quella richiesta dall’accusa. La bambina ha raccontato tutto, e il giudice ha deciso di condannare l’uomo, anche se la pena è stata ridotta. Ora si attende la decisione sulla eventuale richiesta di aggravanti o eventuali appelli.

Pavia, 8 febbraio 2026 - Pena quasi dimezzat a rispetto a quella chiesta dall'accusa, ma c'è una prima sentenza di condanna. La Corte di Assise del Tribunale di Pavia ha infatti condannato un uomo di 75 anni, residente nel Pavese, a 7 anni e 8 mesi di reclusione per v iolenza sessuale sulla nipotina di 6 anni e anche per detenzione di materiale pedopornografico. L'accusa aveva chiesto la condanna a 13 anni. E di certo la vicenda processuale non è affatto conclusa, con già le intenzioni di ricorrere in Appello da più parti, dopo che saranno depositate le motivazioni della sentenza. La vicenda risale al periodo delle vacanze di Natale del 2020, quando i genitori della bimba, che all'epoca aveva appunto 6 anni, l'aveva no lasciata per alcuni giorni a casa dei nonni nel Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

