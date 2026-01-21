Roma studente preso a pugni all’uscita da scuola apparentemente senza motivo | attivato il protocollo interno convocato un consiglio straordinario

Un episodio di violenza si è verificato fuori dalla scuola media Winckelmann, a Roma, nei pressi di piazza Bologna. Un ragazzo di tredici anni è stato colpito con un pugno da un coetaneo, senza apparente motivo. L’istituto ha attivato il protocollo interno e convocato un consiglio straordinario per affrontare l’accaduto e garantire la sicurezza degli studenti.

Un ragazzo di tredici anni è stato colpito con violenza da un coetaneo all'uscita della scuola media Winckelmann, non lontano da piazza Bologna, a Roma. L'aggressione è avvenuta in strada, subito dopo la fine delle lezioni. Secondo quanto raccontato da altri studenti presenti, i due non si conoscevano. Il giovane autore del gesto praticava pugilato e avrebbe colpito la vittima senza alcuna provocazione. A bloccarlo è stato un genitore di passaggio, intervenuto prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

